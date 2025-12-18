Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
«Япония должна иметь ядерное оружие», заявили в правительстве страны
18 декабря 2025 / 22:09
18 декабря 2025 / 12:30
18 декабря 2025 / 11:26
Песков опроверг желание России воссоединиться с G7
18 декабря 2025 / 20:59
"Большая семерка" деградирует, поэтому Россия не заинтересована в воссоединении с ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы по-прежнему не заинтересованы в каком-то воссоединении с "семеркой", ибо полагаем, что это отживший формат, который находится в стадии деградации", - отметил представитель Кремля.

В частности, по его словам, Группа семи деградирует с точки зрения потенциала экономического развития, населения и демографических процессов, вклада в развитие глобальных технологий. "Россия при этом достаточно активно продолжает играть роль, занимать свое место в большой мировой двадцатке", - подчеркнул Песков.

Группа семи (G7) - объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения РФ оно стало "большой восьмеркой", в таком виде группа существовала с 1997 по 2014 год. 

