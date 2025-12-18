«Япония должна иметь ядерное оружие», заявили в правительстве страны
18 декабря 2025 / 22:09
Трамп теряет поддержку американцев. Комментарий политолога
18 декабря 2025 / 12:30
Политолог Журавлев: США и ЕС мешают друг другу урегулировать украинский конфликт
18 декабря 2025 / 11:26
Политика
Лукашенко: Зеленский должен осознавать возможность потери всей Украины
18 декабря 2025 / 21:18
© Александр Миридонов/ПУЛ/ТАСС
Владимиру Зеленскому следует понимать, что он может потерять всю Украину, если не договорится с РФ. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с делегатами VII Всебелорусского народного собрания.
"Если россияне разобьют этот кулак, который в Донбассе, там некому будет защищаться, украинцы потеряют всю страну. Поэтому Володя Зеленский должен на одну чашу положить потерю Украины, с другой стороны - этот кусок", - подчеркнул белорусский лидер.