Лукашенко: Зеленский должен осознавать возможность потери всей Украины

Владимиру Зеленскому следует понимать, что он может потерять всю Украину, если не договорится с РФ. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с делегатами VII Всебелорусского народного собрания.

"Если россияне разобьют этот кулак, который в Донбассе, там некому будет защищаться, украинцы потеряют всю страну. Поэтому Володя Зеленский должен на одну чашу положить потерю Украины, с другой стороны - этот кусок", - подчеркнул белорусский лидер.