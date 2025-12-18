Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность / Стратегическая безопасность / Гонка вооружений
Безопасность
«Япония должна иметь ядерное оружие», заявили в правительстве страны
18 декабря 2025 / 22:09
Высокопоставленный чиновник в правительстве Японии заявил в четверг журналистам премьерского пула на условиях анонимности, что Япония должна иметь ядерное оружие. Это первое заявление столь высокопоставленного официального лица в японском правительстве по поводу ядерного статуса Японии, хотя оно и сделано в формате «не для записи». 

«Думаю, что мы должны иметь ядерное оружие», — заявил чиновник, который отвечает за политику безопасности в правительстве Санаэ Такаити.

В то же время чиновник оговорился, что это нереально, добавив, что «это не то, что можно сделать быстро, как, например, сходить в магазин шаговой доступности». Он также считает, что общественное мнение в стране может разделится по этому вопросу. Однако, в «конечном счете нам надо полагаться на самих себя», - подчеркнул, как сообщает агентство Киодо, источник.

Это высказывание прозвучало на фоне недавних заявлений премьер-министра о необходимости дискуссии по поводу «трех неядерных принципов», предполагающих, что Япония обязуется не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие, которые не имеют силу закона и оформлены в 1971 году виде парламентской резолюции.

Кроме того, Такаити также заявила о начале работы по пересмотру трех доктринальных документов в области обеспечения безопасности Японии.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, последовательницей которого считают Такаити, отмечал в ряде интервью после своей отставки, что на фоне роста напряженности в АТР необходимо провести общенациональную дискуссию о безъядерном статусе Японии. 

Нынешнее заявление также можно рассматривать как попытку привлечения общественности к обсуждению возможной ревизии «трех безъядерных принципов».

Причем в прошлые годы аналогичные заявления отставных японских военных и экспертов рассматривались как попытки повлиять на США в вопросах приверженности обязательствам использовать «ядерный зонтик» для обороны Японии. Сейчас же, на фоне кардинальных изменений во внешней и оборонной политике США, связанных с новыми подходами администрации Трампа, такие заявления могут свидетельствовать о готовности перейти от пропаганды к практическим шагам. Возможности же – технологические и кадровые, а также запасы плутония в Японии имеются в достаточном количестве.

 

 

