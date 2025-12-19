Год президентства: Трамп успешен лишь на половину

На втором президентском сроке, за без малого год нахождения у власти, Дональд Трамп ухитрился совершить такие головокружительные трюки на политической арене, которые до него не удавались никому.

Трамп утверждает, что он закончил восемь войн, но Нобелевская премия мира досталась другому человеку. Трамп развязал множество экономических войн, большинство из которых завершились ничьей.

Трамп так и не овладел Гренландией, добившись попутно, того, что Дания теперь считает США потенциальным врагом.

Можно ли записать в плюс Трампу то, что происходит на Ближнем Востоке? Точно – не всё. С Ираном разобраться не удалось, сектор Газа как будто больше не пылает, но до благоденствия там еще очень далеко.

Можно сказать, что за год Трамп продемонстрировал успешность лишь на половину.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/910544fbae6a388acbc6e9e15516c802/