19 декабря 2025 / 11:24
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24

Завершить украинский конфликт к 25 декабря, как хотел бы этого президент США Трамп, который, надо признать, прикладывает к этому много сил, - практически невозможно.

Есть объективные причины. Первая из них – Украина. Окончание войны и потеря территорий – политическая смерть для Зеленского. Кроме того, он окажется ответственным за все, что потеряла Украина. Зеленский на это не пойдет.

Вторая причина – европейские лидеры. Они зарабатывают на этой войне и от денег не откажутся.

Третья причина – интересы России. Для Москвы происходящий сейчас процесс означает раздел территории Украины вместе с американцами. Однако, Россия считает эти территории своими и участие США ей не нужно.   

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/63b67c4016b4643f2345d19437f66521/

 

