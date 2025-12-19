США пытаются сгладить напряженность между Тель-Авивом и Дамаском

Юрий Веселов, военный обозреватель

Администрация Дональда Трампа взяла курс на сохранение американского влияния в Сирии. 11 декабря палата представителей США по рекомендации президента проголосовала за отмену так называемого «Закона цезаря», введенного против арабской страны в период правления Башара Асада. В ближайшие дни проект постановления об отмене антисирийских торгово-экономических санкций будет передан на рассмотрение сената.

«Закон» был принят в 2019 году в период нахождения во власти в Белом доме Дональда Трампа и вводил серьезные ограничения против международной деятельности многих сирийских политиков, представителей деловых кругов, компаний и учреждений, связанных с руководством Сирии.

Следует признать, что превращению бывшего лидера запрещенной в России террористической группировки «Гайат Тахрир аш-Шам» Мохаммада ад-Джулани во временного президента Ахмада аш-Шараа способствовали многие стороны и официальные лица. Сразу после переворота 8 декабря 2024 года Сирию посетили высокопоставленные правительственные делегации из ОАЭ, Катара, Султаната Оман, Саудовской Аравии, Турции, Египта, Азербайджана и других государств.

Одной из первых посетила Дамаск делегация ЕС, а затем за ней последовали эмиссары из других стран Европы: англичане, немцы, французы и другие.

Но все же главную роль в создании имиджа новой власти, как поборника демократической Сирии сыграли Турция и США. Пентагон, в частности. В Дамаске практически на постоянной основе обосновался американский посол в Анкаре Томас Баррак, инициировавший телефонные переговоры и личную встречу Аш-Шараа с Дональдом Трампом в Вашингтоне, по итогам которой американский президент охарактеризовал сирийского лидера в качестве «молодого бойца, хорошо справляющегося со своей работой».

Сирийскую столицу как свою вотчину часто посещает командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер с советниками, который в Пентагоне и на встречах в Белом доме всякий раз подчеркивает активность «новой сирийской армии» в совместных с американцами операциях против боевиков Исламского государства (террористическая группировка, запрещенная в России) и в перехвате контрабанды с оружием.

Оба американца выполняют активную посредническую роль в попытках нормализовать отношения нового режима с военно-политическим руководством подконтрольных Пентагону вооруженных формирований курдских Сирийских Демократических сил, добиваясь вхождения их в состав сирийской национальной армии.

Эта деятельность американцев вызывает растущую настороженность у южного соседа Сирии – Израиля, фактически оккупировавшего, кроме сирийских Голанских высот, дополнительно примерно 250 кв. км территории арабской республики. По инициативе Дональда Трампа сирийцы провели серию переговоров с израильтянами, предлагая им подписать соглашение, которое бы гарантировало безопасность северных районов еврейского государства с условием вывода войск из занятых территорий.

Премьер Биньямин Нетаньяху и его соратники отвергают инициативы Аш-Шараа и настаивают на установление на юге Сирии (в провинциях Дамаск, Сувейда, Аль-Кунейтра и Деръа) демилитаризованной зоны. То есть, зоны, свободной от размещения сирийской армии. Все попытки Дональда Трампа убедить Нетаньяху согласиться с предложениями Дамаска пока не имеют положительного результата.

Предложение сирийцев поддерживает Турция, с которой у Израиля осложнились отношения из-за продолжающейся «бульдозерной операции» в палестинском секторе Газа, действиям израильтян по выселению гражданского населения из этого района и захвату новых земель на Западном берегу реки Иордан. Оппозиционные правительству политические партии в Израиле все более активнее призывают Нетаньяху к нормализации отношений с Сирией, опасаясь дальнейшего сближения Дамаска с Анкарой и в перспективе возможного создания союза антиизраильской направленности.

Нетаньяху «отбивается» от недовольных тем, что Сирия будет представлять угрозу безопасности Израилю до тех пор, пока не будет полностью ликвидировано присутствие в соседней стране Исламское государство и родственные ему террористические и радикальные мусульманские организации. И, как подтверждение тому, в последние месяц-полтора по Сирии прокатилась серия вооруженных нападений на представителей силовых структур, чиновников в Провинциях Идлиб, Алеппо, Дейр эз-Зор. Последнее нападение с использованием подрыва мины совершено 6 декабря в городе Пальмира, в результате чего погибли два американских солдата и гражданский переводчик. Ответственность за нападения и диверсии взяла на себя группировка Исламское государство.

В самом Израиле более половины населения, согласно проведенным недавно опросам, считают вероятным возникновение новой войны. Нетаньяху не оставляет мысли на проведение новой и более разрушительной военной операции против Ирана, полагая, что она будут поддержана США пока в Белом доме находится Дональд Трамп.