Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц должны сложить полномочия на занимаемых должностях после того, как им не удалось добиться экспроприации российских активов. Соответствующую точку зрения высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его словам, "Урсула и Мерц должны уйти в отставку, если они хотят доказать "убежденность, единство и решимость", как они обещали, после того, как им не удалось добиться незаконного изъятия ЕС российских резервов".

Дмитриев отметил, что Мерц и фон дер Ляйен потратили весь свой политический капитал, обещали результаты - и потерпели сокрушительное поражение.

Позднее он обратил внимание, что Бельгия, Венгрия, Чехия и Словакия защитили права собственности, а также финансовую и правовую системы Европы, спасая ЕС от массового оттока инвесторов. Они разоблачили некомпетентность разжигающих войну элит ЕС, которые продвигали незаконные действия, тратили политический капитал и терпели неудачу, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что участникам саммита ЕС не удалось согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо такого варианта было принято решение выделить Киеву беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран сообщества.