19 декабря 2025 / 12:20
19 декабря 2025 / 11:24
19 декабря 2025 / 11:21
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение

Участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию активов России, но поручили Еврокомиссии продолжать разработку необходимых для этого инструментов, финансирование Украины в размере €90 млрд будет осуществляться из бюджета ЕС. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита.

"Саммит ЕС принял решение о финансировании Украины на следующие два года в размере €90 млрд с помощью общеевропейского займа под ноль процентов. Это будет сделано за счет расширенного сотрудничества [стран ЕС] из бюджета Евросоюза. Украина должна будет вернуть этот кредит, только если получит репарации от России. До этого момента активы России должны оставаться замороженными. ЕС оставляет за собой право использовать их. Саммит поручил Еврокомиссии продолжать проработку этой возможности", - сказала фон дер Ляйен.

Отказ всех участников саммита Евросоюза согласовать план экспроприации замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Украине стал политическим крахом канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение изложено в материале, опубликованном в газете The New York Times (NYT).

"Провал плана по замороженным активам [РФ] стал политическим крахом как для канцлера Германии Фридриха Мерца, так и для главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, - говорится в статье. - Тем не менее [эти] лидеры утверждали, что согласованная [участниками встречи] альтернатива [их плану] позволит справиться с поставленной задачей".

Издание отмечает, что принятие "амбициозного плана" изъятия блокированных российских активов на саммите в Брюсселе должно было продемонстрировать, что ЕС все еще является влиятельным игроком на мировой арене в свете того, что США и Россия "многократно исключали Европу из дискуссий о будущем Украины", однако вместо этого показало "нерешительность Евросоюза в ключевой момент".

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что «ЕС отложил вопрос об использовании российских активов для нужд Украины, но вопрос остается в повестке дня. Денег для помощи Украине у ЕС особо нет, но пока им удалось как-то найти 90 млрд. евро по различным сусекам. Но когда сусеки будут пусты, станет снова вопрос о российских активах.  Поэтому этот вопрос остается, а также будет использоваться и как средство шантажа России и как средство выяснений отношений внутри самого ЕС».

По словам эксперта, «смогут ли США использовать российские активы для совместных проектов с Россией будет зависеть от того, кто будет сильнее - Урсула фон дер Ляйен или Дональд Трамп в глазах руководителей европейских государств.  Если Бельгия не захочет ссориться с Трампом и готова ради этого поссориться с фон дер Ляйен – значит будут единые проекты. Если наоборот, то не будет никаких совместных проектов с Россией».        

