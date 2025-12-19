Вашингтон не допустит, что бы Япония обрела ядерное оружие

Высокопоставленный чиновник в правительстве Японии заявил в четверг журналистам премьерского пула на условиях анонимности, что Япония должна иметь ядерное оружие. Это первое заявление столь высокопоставленного официального лица в японском правительстве по поводу ядерного статуса Японии, хотя оно и сделано в формате «не для записи».

«Думаю, что мы должны иметь ядерное оружие», — заявил чиновник, который отвечает за политику безопасности в правительстве Санаэ Такаити.

В то же время чиновник оговорился, что это нереально, добавив, что «это не то, что можно сделать быстро, как, например, сходить в магазин шаговой доступности». Он также считает, что общественное мнение в стране может разделится по этому вопросу. Однако, в «конечном счете нам надо полагаться на самих себя», - подчеркнул, как сообщает агентство Киодо, источник.

С приходом Такаити на пост премьера СМИ отмечали, что в ходе уже объявленного пересмотра стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Утверждалось, в частности, что Такаити готова выступить по крайней мере за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия. Вместе с тем на фоне этих публикаций сама она заявляла, что не давала поручения в ходе обсуждений новой редакции стратегии национальной безопасности пересматривать неядерные принципы.

Как заявил генсек кабмина Минору Кихара, комментируя слова неназванного сотрудника в администрации премьера Санаэ Такаити, "нам известно об этих сообщениях СМИ, однако мы воздержимся от комментариев по отдельным сообщениям. Правительство придерживается трех неядерных принципов в качестве политического курса", - сказал он. Кихара воздержался от комментариев относительно возможной отставки чиновника. "Япония, как единственная страна, подвергшаяся атомной бомбардировке, должна возглавлять международные усилия по достижению мира без ядерного оружия, чтобы оно больше никогда не было применено", - отметил генсек кабмина.

Кроме того, он отметил, что "совместное обладание ядерным оружием", под которым понимается размещение на территории страны американского ядерного оружия и его установка на средства доставки этой страны, "не может быть признано в рамках правовой системы, включающей в первую очередь три неядерных принципа и закон об атомной энергии".

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отмечает, что «тема обладания Японией ядерного оружия активизируется потому, что в стране есть мнение, что ситуация вокруг Японии обостряется. Тут и китайская угроза, и ракетно-ядерная угроза со стороны Северной Кореи, а также со стороны России. А последний штрих - это заключение в прошлом году Договора о партнерстве между Россией и КНДР. Кроме того, идут разговоры о том, что и Южной Корее нужно обзаводится ядерным оружием. Поэтому эта тема всплывает и в Японии».

Эксперт подчеркнул, что «США не допустят ядерного вооружения Японии. Это будет означать выход Японии из-под опеки США и превращение Японии в самостоятельную ядерную державу, в чем США абсолютно не заинтересованы. И они сделают все возможное, чтобы Япония оставалась под американским ядерным зонтиком в качестве главного форпоста их военно-политической деятельности в АТР».