Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 декабря 2025 / 13:04
КОТИРОВКИ
USD
19/12
80.0301
EUR
19/12
94.2524
Новости часа
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Москва
19 декабря 2025 / 13:04
Котировки
USD
19/12
80.0301
0.0000
EUR
19/12
94.2524
0.0000
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / Гонка вооружений
Безопасность
Вашингтон не допустит, что бы Япония обрела ядерное оружие
Мнение япониста Валерия Кистанова
19 декабря 2025 / 10:35
Вашингтон не допустит, что бы Япония обрела ядерное оружие

Высокопоставленный чиновник в правительстве Японии заявил в четверг журналистам премьерского пула на условиях анонимности, что Япония должна иметь ядерное оружие. Это первое заявление столь высокопоставленного официального лица в японском правительстве по поводу ядерного статуса Японии, хотя оно и сделано в формате «не для записи».

«Думаю, что мы должны иметь ядерное оружие», — заявил чиновник, который отвечает за политику безопасности в правительстве Санаэ Такаити.

В то же время чиновник оговорился, что это нереально, добавив, что «это не то, что можно сделать быстро, как, например, сходить в магазин шаговой доступности». Он также считает, что общественное мнение в стране может разделится по этому вопросу. Однако, в «конечном счете нам надо полагаться на самих себя», - подчеркнул, как сообщает агентство Киодо, источник.

С приходом Такаити на пост премьера СМИ отмечали, что в ходе уже объявленного пересмотра стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Утверждалось, в частности, что Такаити готова выступить по крайней мере за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия. Вместе с тем на фоне этих публикаций сама она заявляла, что не давала поручения в ходе обсуждений новой редакции стратегии национальной безопасности пересматривать неядерные принципы.

Как заявил генсек кабмина Минору Кихара, комментируя слова неназванного сотрудника в администрации премьера Санаэ Такаити, "нам известно об этих сообщениях СМИ, однако мы воздержимся от комментариев по отдельным сообщениям. Правительство придерживается трех неядерных принципов в качестве политического курса", - сказал он. Кихара воздержался от комментариев относительно возможной отставки чиновника. "Япония, как единственная страна, подвергшаяся атомной бомбардировке, должна возглавлять международные усилия по достижению мира без ядерного оружия, чтобы оно больше никогда не было применено", - отметил генсек кабмина.

Кроме того, он отметил, что "совместное обладание ядерным оружием", под которым понимается размещение на территории страны американского ядерного оружия и его установка на средства доставки этой страны, "не может быть признано в рамках правовой системы, включающей в первую очередь три неядерных принципа и закон об атомной энергии".

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отмечает, что «тема обладания Японией ядерного оружия активизируется потому, что в стране есть мнение, что ситуация вокруг Японии обостряется. Тут и китайская угроза, и ракетно-ядерная угроза со стороны Северной Кореи, а также со стороны России. А последний штрих - это заключение в прошлом году Договора о партнерстве между Россией и КНДР. Кроме того, идут разговоры о том, что и Южной Корее нужно обзаводится ядерным оружием. Поэтому эта тема всплывает и в Японии».   

Эксперт подчеркнул, что «США не допустят ядерного вооружения Японии. Это будет означать выход Японии из-под опеки США и превращение Японии в самостоятельную ядерную державу, в чем США абсолютно не заинтересованы. И они сделают все возможное, чтобы Япония оставалась под американским ядерным зонтиком в качестве главного форпоста их военно-политической деятельности в АТР».       

ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
10:59
Курс доллара на межбанке впервые с ноября 2025 года превысил 81 рубль
10:42
Лукашенко отметил, что Запад спровоцировал внутриславянский конфликт
10:19
Дмитриев призвал Мерца и фон дер Ляйен сложить полномочия
21:18
Лукашенко: Зеленский должен осознавать возможность потери всей Украины
20:59
Песков опроверг желание России воссоединиться с G7
20:45
Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум
20:30
Лукашенко отметил, что родившие трех детей могут "требовать у него, что угодно"
20:17
Песков: Путин неизменно остается одним из самых уважаемых в мире политиков
19:59
RTBF: в Брюсселе во время беспорядков пострадали до 10 человек
19:44
Лукашенко назвал второго торгового партнера Белоруссии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения