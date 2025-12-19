Лукашенко отметил, что Запад спровоцировал внутриславянский конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что Запад спровоцировал внутриславянский конфликт, который в итоге разразился на Украине.

В четверг Лукашенко в ходе заседании VII Всебелорусского народного собрания обратился с посланием к народу и парламенту. Агентство БелТА приводит ту часть, которую не рассказал глава государства.

"Мы, наследники СССР, переживаем не лучшие времена. Запад нам подкинул внутриславянский конфликт, который разгорелся войной в Украине. Не буду погружаться в политическое закулисье, но повторю: мы открыты для украинцев. Вы не чужие!" - сказано в проекте выступления белорусского лидера.

По его словам, в своей истории белорусы строили государственность вместе с разными народами. "Сначала в семье восточных славян, позже - с народами огромного Советского Союза. Все, кто хотя бы раз приезжал к нам из бывших советских республик с официальным визитом, в рабочую командировку, к родственникам или на отдых, знают: здесь встречают как родных. Наши связи - больше, чем дружба", - следует из документа.

Подчеркивается, что почти столетие совместной истории нельзя вычеркнуть из общей памяти. Лукашенко напомнил, что много белорусов нашли вторую родину в разных уголках некогда единой страны, много кто приехал в Белоруссию, где живут по-настоящему интернациональные семьи.