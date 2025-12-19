Курс доллара на межбанке впервые с ноября 2025 года превысил 81 рубль

ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
© Владимир Гердо/ ТАСС
Курс доллара на российском межбанковском рынке в пятницу поднялся выше 81 рубля впервые с 19 ноября текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:33 мск, курс американской валюты демонстрировал рост на 1,63% и торговался на уровне 81,09 рубля. Вместе с тем курс евро поднимался на 0,13% и находился на отметке в 93,69 рубля.