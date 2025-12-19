Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Экономика
Курс доллара на межбанке впервые с ноября 2025 года превысил 81 рубль
19 декабря 2025 / 10:59
Курс доллара на межбанке впервые с ноября 2025 года превысил 81 рубль
© Владимир Гердо/ ТАСС

Курс доллара на российском межбанковском рынке в пятницу поднялся выше 81 рубля впервые с 19 ноября текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:33 мск, курс американской валюты демонстрировал рост на 1,63% и торговался на уровне 81,09 рубля. Вместе с тем курс евро поднимался на 0,13% и находился на отметке в 93,69 рубля.

