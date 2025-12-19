Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В Австралии 21 декабря объявили днем памяти жертв теракта в Сиднее Путин заявил, что Красный Лиман освободят в самое ближайшее время
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Мелони: Евросоюз по финансированию Украины проявил "здравый смысл"
19 декабря 2025 / 11:19
Мелони: Евросоюз по финансированию Украины проявил "здравый смысл"
© Antonio Masiello/ Getty Images/ТАСС

Решение Европейского союза о предоставлении займа Украине в размере €90 млрд представляет собой проявление "здравого смысла". Такое мнение выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по завершении саммита сообщества, где обсуждались схемы финансирования Украины, включая опцию экспроприации замороженных активов РФ.

"Я рада, что возобладал здравый смысл и что нам удалось гарантировать ресурсы, найдя решение на прочной юридической и финансовой основе", - цитирует ее агентство ANSA.

Италия была одной из стран, которая не разделяла идею об экспроприации российских активов из-за юридических и финансовых рисков, а также опасаясь встречных мер.

Участники саммита ЕС не смогли согласовать экспроприацию активов РФ, но поручили Еврокомиссии продолжать разработку необходимых для этого инструментов.

При этом как заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по итогам саммита, финансирование Украины будет осуществляться из бюджета ЕС в размере €90 млрд.

