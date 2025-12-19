Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 декабря 2025 / 14:35
КОТИРОВКИ
USD
19/12
80.0301
EUR
19/12
94.2524
Новости часа
В Австралии 21 декабря объявили днем памяти жертв теракта в Сиднее Путин заявил, что Красный Лиман освободят в самое ближайшее время
Москва
19 декабря 2025 / 14:35
Котировки
USD
19/12
80.0301
0.0000
EUR
19/12
94.2524
0.0000
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Кронпринцесса Норвегии может перенести трансплантацию легких
19 декабря 2025 / 11:38
Кронпринцесса Норвегии может перенести трансплантацию легких
© Franklin/ Getty Images/ТАСС

Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит могут провести трансплантацию легких из-за хронической болезни. Об этом сказано в пресс-релизе норвежского королевского дома.

"Мы приближаемся к моменту, когда необходимо будет провести пересадку легких, и мы делаем необходимые приготовления. Пока не решено, когда кронпринцесса будет включена в список ожидания на пересадку легких", - приводятся в релизе слова заведующего отделением и профессора пульмонологического факультета Риксхоспиталя в Осло Аре Мартина Хольма.

Уточняется, что кронпринцесса страдает фиброзом легких.

Метте-Марит - супруга наследника норвежского престола, кронпринца Норвегии Хокона. 

ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:59
В Австралии 21 декабря объявили днем памяти жертв теракта в Сиднее
12:43
Путин заявил, что Красный Лиман освободят в самое ближайшее время
12:31
Генсек ОДКБ отметил, что в мире усиливается борьба за воду
12:17
На прямую линию с Путиным поступило порядка 3 млн обращений
11:58
Макрон считает, что пришло время Европе возобновить диалог с Россией
11:38
Кронпринцесса Норвегии может перенести трансплантацию легких
11:19
Мелони: Евросоюз по финансированию Украины проявил "здравый смысл"
10:59
Курс доллара на межбанке впервые с ноября 2025 года превысил 81 рубль
10:42
Лукашенко отметил, что Запад спровоцировал внутриславянский конфликт
10:19
Дмитриев призвал Мерца и фон дер Ляйен сложить полномочия
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения