Кронпринцесса Норвегии может перенести трансплантацию легких

Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит могут провести трансплантацию легких из-за хронической болезни. Об этом сказано в пресс-релизе норвежского королевского дома.

"Мы приближаемся к моменту, когда необходимо будет провести пересадку легких, и мы делаем необходимые приготовления. Пока не решено, когда кронпринцесса будет включена в список ожидания на пересадку легких", - приводятся в релизе слова заведующего отделением и профессора пульмонологического факультета Риксхоспиталя в Осло Аре Мартина Хольма.

Уточняется, что кронпринцесса страдает фиброзом легких.

Метте-Марит - супруга наследника норвежского престола, кронпринца Норвегии Хокона.