Кронпринцесса Норвегии может перенести трансплантацию легких
19 декабря 2025 / 11:38
© Franklin/ Getty Images/ТАСС
Кронпринцессе Норвегии Метте-Марит могут провести трансплантацию легких из-за хронической болезни. Об этом сказано в пресс-релизе норвежского королевского дома.
"Мы приближаемся к моменту, когда необходимо будет провести пересадку легких, и мы делаем необходимые приготовления. Пока не решено, когда кронпринцесса будет включена в список ожидания на пересадку легких", - приводятся в релизе слова заведующего отделением и профессора пульмонологического факультета Риксхоспиталя в Осло Аре Мартина Хольма.
Уточняется, что кронпринцесса страдает фиброзом легких.
Метте-Марит - супруга наследника норвежского престола, кронпринца Норвегии Хокона.