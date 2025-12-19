Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В Австралии 21 декабря объявили днем памяти жертв теракта в Сиднее Путин заявил, что Красный Лиман освободят в самое ближайше время
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Политика
Макрон считает, что пришло время Европе возобновить диалог с Россией
19 декабря 2025 / 11:58
Макрон считает, что пришло время Европе возобновить диалог с Россией
© AP Photo/ Aurelien Morissard, Pool/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе высказал мнение, что Европе пора вернуться к диалогу с Россией.

"Я думаю, что разговор с президентом России Владимиром Путиным снова станет полезным. На мой взгляд, европейцам и украинцам, нужно найти формат для возобновления этих обсуждений надлежащим образом. В противном случае мы будем обсуждать вопросы урегулирования между собой и с переговорщиками, которые будут вести отдельные переговоры с российской стороной, что не является оптимальным решением", - цитирует его газета Le Figaro.

Ранее участникам саммита ЕС не удалось согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на следующие два года, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на итоговой пресс-конференции.

Некоторое время назад Путин отметил, что рассчитывает, что Европа вернется на путь диалога с Москвой. По его словам, если при действующих европейских элитах это маловероятно, то после их смены и по мере укрепления позиций России - неизбежно. 

