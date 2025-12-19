Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе высказал мнение, что Европе пора вернуться к диалогу с Россией.

"Я думаю, что разговор с президентом России Владимиром Путиным снова станет полезным. На мой взгляд, европейцам и украинцам, нужно найти формат для возобновления этих обсуждений надлежащим образом. В противном случае мы будем обсуждать вопросы урегулирования между собой и с переговорщиками, которые будут вести отдельные переговоры с российской стороной, что не является оптимальным решением", - цитирует его газета Le Figaro.

Ранее участникам саммита ЕС не удалось согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на следующие два года, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на итоговой пресс-конференции.

Некоторое время назад Путин отметил, что рассчитывает, что Европа вернется на путь диалога с Москвой. По его словам, если при действующих европейских элитах это маловероятно, то после их смены и по мере укрепления позиций России - неизбежно.