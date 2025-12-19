На прямую линию с Путиным поступило порядка 3 млн обращений

В адрес президента России Владимира Путина к прямой линии поступило порядка 3 млн обращений. На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сигнализируя журналистам о начале мероприятия.

Он отметил, что прямая линия - "уникальный во всем мире формат". "За две недели мы собрали почти 3 млн обращений ", - указал представитель Кремля.

По его словам, отобранные для прямой линии вопросы россиян будут чередоваться с вопросами журналистов из зала.

Согласно телевизионной инфографике в эфире семи федеральных каналов, на прямую линию к настоящему моменту поступило свыше 2,7 млн вопросов. В 2024 году показатель превышал 2,5 млн, но не достиг рекорда в 2,8 млн, который был зафиксирован в 2023 году.