ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Политика
На прямую линию с Путиным поступило порядка 3 млн обращений
19 декабря 2025 / 12:17
© Гавриил Григоров/ ТАСС
В адрес президента России Владимира Путина к прямой линии поступило порядка 3 млн обращений. На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сигнализируя журналистам о начале мероприятия.
Он отметил, что прямая линия - "уникальный во всем мире формат". "За две недели мы собрали почти 3 млн обращений ", - указал представитель Кремля.
По его словам, отобранные для прямой линии вопросы россиян будут чередоваться с вопросами журналистов из зала.
Согласно телевизионной инфографике в эфире семи федеральных каналов, на прямую линию к настоящему моменту поступило свыше 2,7 млн вопросов. В 2024 году показатель превышал 2,5 млн, но не достиг рекорда в 2,8 млн, который был зафиксирован в 2023 году.