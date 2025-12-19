Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В Австралии 21 декабря объявили днем памяти жертв теракта в Сиднее Путин заявил, что Красный Лиман освободят в самое ближайшее время
19 декабря 2025 / 12:20
19 декабря 2025 / 11:24
19 декабря 2025 / 11:21
Общество
Генсек ОДКБ отметил, что в мире усиливается борьба за воду
19 декабря 2025 / 12:31
Генсек ОДКБ отметил, что в мире усиливается борьба за воду
© Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

В мире усиливается борьба не только за территории, но и за воду. На это обратил внимание генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в интервью ТАСС.

Он отметил, что "спектр вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ за последнее время заметно расширился". "Здесь следует указать на угрозы транснационального терроризма, религиозного экстремизма, конфликтов за ресурсы. Причем в качестве ресурсов выступает и территория, и такой ценный ресурс, как вода", - сказал Тасмагамбетов.

По его словам, это вызывает особую тревогу в связи с деградирующей ситуацией с водными ресурсами в Центральной Азии. "Это узел сложнейших проблем, требующих повышенного внимания национальных правительств стран региона", - подчеркнул генсек.

Вместе с тем он заявил, что выделить какую-то одну угрозу в качестве самой актуальной весьма затруднительно, поскольку для каждого из трех регионов коллективной безопасности ОДКБ характерна своя комбинация актуальных угроз. "Но в качестве общей можно обозначить риск военно-политической дестабилизации, которая может осуществляться с помощью разного инструментария", - указал собеседник агентства.

При этом он заверил, что ОДКБ предпринимает системные усилия для устранения обозначенных вызовов и угроз, действуя на коллективной основе.

