ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Безопасность
Путин заявил, что Красный Лиман освободят в самое ближайшее время
19 декабря 2025 / 12:43
© Александр Казаков/ТАСС
В ближайшее время Красный Лиман будет освобожден российскими войсками, после этого движение ВС РФ продолжится в сторону Славянска. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".
"Чуть южнее освобожденного Северска активно действует наше подразделение на южно-лиманском направлении. Войска уже в городе, бои идут внутри. И думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее к Славянску", - сказал он, передает ТАСС.