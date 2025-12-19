Путин заявил, что Красный Лиман освободят в самое ближайшее время

В ближайшее время Красный Лиман будет освобожден российскими войсками, после этого движение ВС РФ продолжится в сторону Славянска. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Чуть южнее освобожденного Северска активно действует наше подразделение на южно-лиманском направлении. Войска уже в городе, бои идут внутри. И думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее к Славянску", - сказал он, передает ТАСС.