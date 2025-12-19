Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В Австралии 21 декабря объявили днем памяти жертв теракта в Сиднее Путин заявил, что Красный Лиман освободят в самое ближайшее время
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Путин заявил, что Красный Лиман освободят в самое ближайшее время
19 декабря 2025 / 12:43
В ближайшее время Красный Лиман будет освобожден российскими войсками, после этого движение ВС РФ продолжится в сторону Славянска. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Чуть южнее освобожденного Северска активно действует наше подразделение на южно-лиманском направлении. Войска уже в городе, бои идут внутри. И думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее к Славянску", - сказал он, передает ТАСС.

12:59
В Австралии 21 декабря объявили днем памяти жертв теракта в Сиднее
12:43
Путин заявил, что Красный Лиман освободят в самое ближайшее время
12:31
Генсек ОДКБ отметил, что в мире усиливается борьба за воду
12:17
На прямую линию с Путиным поступило порядка 3 млн обращений
11:58
Макрон считает, что пришло время Европе возобновить диалог с Россией
11:38
Кронпринцесса Норвегии может перенести трансплантацию легких
11:19
Мелони: Евросоюз по финансированию Украины проявил "здравый смысл"
10:59
Курс доллара на межбанке впервые с ноября 2025 года превысил 81 рубль
10:42
Лукашенко отметил, что Запад спровоцировал внутриславянский конфликт
10:19
Дмитриев призвал Мерца и фон дер Ляйен сложить полномочия
