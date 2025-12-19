Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 декабря 2025 / 12:20
19 декабря 2025 / 11:24
19 декабря 2025 / 11:21
В Австралии 21 декабря объявили днем памяти жертв теракта в Сиднее
19 декабря 2025 / 12:59
Федеральное правительство Австралии объявило 21 декабря днем памяти жертв теракта в Сиднее, жертвами которого стали 15 человек. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, выступая перед журналистами.

Он призвал сограждан 21 декабря "почтить минутой молчания в память о погибших в теракте".

"В воскресенье флаги на всех правительственных зданиях в штате Новый Южный Уэльс и по всей Австралии будут приспущены в знак уважения к погибшим и скорби, разделяемой всеми нами. Мы приглашаем людей по всей Австралии зажечь свечу в 18:47 вечера - ровно через неделю после теракта - в качестве тихого акта памяти в кругу семьи, друзей или любимых", - отметил Альбанезе.

