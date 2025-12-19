Путин подтвердил, что Купянск находится под контролем российских ВС

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России.

"Как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Там российские войска контролируют город", - отметил он на "Итогах года".

Глава государства также обратил внимание, что российские войска окружили значительную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском - около 3,5 тыс. человек, которые не получили команду сложить оружие. По его словам, шансов у группировки на спасение практически нет.

"Наши войска контролируют Купянск, пока не двигаются в западном направлении, так как перед ними стоит очень важная задача ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт. Это узловая станция, по сути, Купянск-Узловой. Но в этом месте окружена значительная группировка - это 15 батальонов, 3,5 тыс. человек личного состава. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил", - указал российский лидер.