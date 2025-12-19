Российский рынок акций ускорил рост после начала прямой линии с президентом РФ

Российский рынок акций ускорил рост в ходе торгов на Московской бирже 19 декабря на фоне начала "Итогов года с Владимиром Путиным". Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12:00 мск, перед началом программы индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 1,12% и торговались на уровне 2 783,67 и 1 095,85 пункта соответственно.

К 12:14 мск после начала мероприятия индекс Мосбиржи ускорил рост, до 2 784,91 пункта (+1,16%), индекс РТС также рос на 1,16% и находился на отметке в 1 096,22 пункта.