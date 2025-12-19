Президент США подписал рекордный оборонный бюджет на $901 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал рекордный военный бюджет страны на 2026 год объемом $901 млрд. Соответствующее сообщение распространил Белый дом.

"Этот законодательный акт позволит министерству войны реализовать мою политику "Мир через силу", защитить родину от внутренних и внешних угроз и укрепить военно-промышленную базу", - следует из заявления американского лидера.

В среду проект одобрил Конгресс США. Он подразумевает, в частности, выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Законопроект также накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать Палате представителей и Сенату Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведданных.

Военный бюджет США в 2025 финансовом году, который завершился 30 сентября, составил $884 млрд.