Россия стремится к достижению мира в 2026 году, заявил Путин

Россия хочет жить в мире и без военных конфликтов в 2026 году, поэтому сегодня прилагаются усилия, чтобы решить все спорные вопросы переговорным путем.

"Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без военных конфликтов. Нам бы очень хотелось, мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров", - сказал он.

Глава государства также отметил, что для достижения мира необходимо "добиться устранения первопричин конфликта". "Чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым. К этому мы и будем стремиться", - заключил он.