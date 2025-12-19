Россия стремится к достижению мира в 2026 году, заявил Путин

ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Россия хочет жить в мире и без военных конфликтов в 2026 году, поэтому сегодня прилагаются усилия, чтобы решить все спорные вопросы переговорным путем.
"Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без военных конфликтов. Нам бы очень хотелось, мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров", - сказал он.
Глава государства также отметил, что для достижения мира необходимо "добиться устранения первопричин конфликта". "Чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым. К этому мы и будем стремиться", - заключил он.