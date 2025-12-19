Мединский сообщил, что Москва передала Киеву 1 тыс. тел военных ВСУ

ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
Безопасность
© Михаил Метцель/ ТАСС
Москва передала Киеву 1 тыс. тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а взамен получила 26 тел бойцов ВС РФ. Соответствующее сообщение разместил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
"В рамках Стамбульских договоренностей. Украине переданы тела 1 000 погибших украинских военных. России переданы тела 26 погибших российских воинов", - указал он.