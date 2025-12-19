Президент России Владимир Путин на "Итогах года" уточнил, что под "подсвинками" имел в виду "группу лиц", и не говорил про кого-то конкретного в Европе.

"Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией", - отметил он, отвечая на вопрос журналистки из Белоруссии касательно его слов про "действия европейских подсвинков".

"Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом неопределенную группу лиц, как говорят юристы. "Иных уж нет, а те далече". Это же все возникло достаточно давно", - указал глава государства.

В среду во время расширенного заседания коллегии Минобороны Путин обратил внимание, что после начала СВО "европейские подсвинки тут же включились" в "работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале" России.