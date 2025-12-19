Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 декабря 2025 / 12:20
19 декабря 2025 / 11:24
19 декабря 2025 / 11:21
Экономика
Банк России понизил ключевую ставку до 16%
19 декабря 2025 / 14:59
Банк России понизил ключевую ставку до 16%
© Павел Смертин/ ТАСС

Банк России понизил ключевую ставку до 16% ввиду снижения устойчивых показателей нынешнего роста цен. При этом регулятор обратил внимание на возросшие инфляционные ожидания, что может препятствовать достижению целевых уровней по инфляции. Об этом сказано в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Совет директоров Банка России 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,00% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. Вместе с тем в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - следует из сообщения.

Банк России указал, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, что говорит о продолжительном периоде проведения жесткой денежно-кредитной политики.

