Банк России понизил ключевую ставку до 16% ввиду снижения устойчивых показателей нынешнего роста цен. При этом регулятор обратил внимание на возросшие инфляционные ожидания, что может препятствовать достижению целевых уровней по инфляции. Об этом сказано в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Совет директоров Банка России 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,00% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. Вместе с тем в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - следует из сообщения.

Банк России указал, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, что говорит о продолжительном периоде проведения жесткой денежно-кредитной политики.