Путин отметил, что конфискация активов РФ подорвет доверие к еврозоне

Конфискация российских активов в Европе повлечет за собой подрыв доверия к еврозоне. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Есть и другие, более тяжелые последствия для тех, кто пытается это сделать. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае к еврозоне. Потому что, безусловно, свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы", - указал российский лидер.

Он отметил, что в первую очередь, речь идет о нефтедобывающих странах. "И вот они посмотрят на происходящее, уже смотрят, уже у них возникают подозрения, сомнения и опасения. А если это произойдет? Вы знаете, стоит только начать. А потом ведь это можно тиражировать под разным предлогом", - добавил глава государства.

Путин охарактеризовал как "грабеж" попытки изъять российские активы и подчеркнул, что Россия намерена отстаивать себя в судах.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что участникам саммита ЕС не удалось согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо такого варианта было принято решение выделить Киеву беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран сообщества.