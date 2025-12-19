Премьер Бельгии пошутил, что у него есть дача в Петербурге

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступавший против намерения Европейского союза по экспроприации замороженных активов России, пошутил, что поедет на свою дачу в Санкт-Петербурге.

"Сейчас мне нужно поехать на свою дачу в Санкт-Петербурге, где у меня есть сосед французский актер Жерар Депардье, а через дорогу - бывший президент Сирии Башар Асад. И я думаю, я мог бы стать мэром. Возможно, из этого получился бы заголовок", - отметил он в завершение пресс-конференции на саммите стран сообщества в Брюсселе. Соответствующая видеозапись опубликована на сайте Совета ЕС.

Так бельгийский де Вевер отреагировал на перепалку с журналистом издания Politico, который, по его словам, ранее охарактеризовал в своей статье бельгийского премьера как "самый ценный российский актив". По словам политика, 27 стран Евросоюза могут иметь разные интересы и мнения, но все равно прийти к единому решению.

В ЕС блокировано около €210 млрд российских активов, в том числе €185 млрд - в Бельгии. Еврокомиссия предлагала схему по изъятию этих активов для финансирования Украины. В результате страны сообщества договорились выделить Украине €90 млрд помощи за счет коллективных долговых заимствований.