Президент обозначил поддержку семей с детьми приоритетом госполитики РФ

Поддержка семей с детьми - ключевая задача государственной политики, как на федеральном, так и на региональном уровнях. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Что касается поддержки семей с детьми, то вокруг этого у нас строится вся политика. Я прошу и региональные власти, коллег в регионах всегда помнить об этом. Любое действие, какое бы государство ни совершало, мы всегда перед тем, как что-то сделать, должны подумать, как это отразится на жизни и на доходах семей с детьми", - указал он, отвечая на вопрос многодетной матери Гульнары Баязитовой.