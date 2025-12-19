Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 декабря 2025 / 12:20
19 декабря 2025 / 11:24
19 декабря 2025 / 11:21
ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян
19 декабря 2025 / 15:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 78%, по мнению 81% россиян (плюс 1 п.п. за неделю), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 12 по 14 декабря среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 54% респондентов (плюс 1 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% сограждан (без изменений).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 42%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России" - 4%, "Новых людей" - 4%. 

