ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 78%, по мнению 81% россиян (плюс 1 п.п. за неделю), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 12 по 14 декабря среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 54% респондентов (плюс 1 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% сограждан (без изменений).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 42%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России" - 4%, "Новых людей" - 4%.