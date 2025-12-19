Российские ВС освободили за неделю четыре населенных пункта

Российские военные за прошедшую неделю освободили четыре населенных пункта. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области. Подразделения группировки войск "Запад" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области", - говорится в сообщении.