ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Безопасность
Российские ВС освободили за неделю четыре населенных пункта
19 декабря 2025 / 16:15
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские военные за прошедшую неделю освободили четыре населенных пункта. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области. Подразделения группировки войск "Запад" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области", - говорится в сообщении.