Путин пошутил, что комета 3I/ATLAS является российским секретным оружием

Президент РФ Владимир Путин в шутку назвал межзвездную комету 3I/ATLAS российским секретным оружием после вопроса СМИ о том, не является ли она объектом искусственного происхождения.

"Я вам скажу, но это должно остаться только между нами: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае", - сказал он, отвечая на конспирологический вопрос журналистки на "Итогах года".

Некоторое время назад старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев в беседе с ТАСС сообщил, что комета 19 декабря находится на минимальном расстоянии в 269 млн км от Земли, но увидеть ее можно только в мощные телескопы. При этом объект совершенно безопасен для жителей нашей планеты.

"Нет никаких сомнений в том, что это именно комета, а не чей-то звездолет", - указал Язев.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.