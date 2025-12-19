Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, рассказал, что российский ракетный комплекс "Орешник" наполовину произведен в республике.

"Владимир Владимирович Путин мне сказал: "Ты хоть знаешь, что "Орешник" - большая половина белорусского производства?" А я говорю: "Да Господь с тобой, первый раз слышу", - сказал белорусский лидер.

"Только ракета - сложное техническое сооружение - российская. Все остальное - белорусское", - отметил Лукашенко, добавив, что пусковая установка и машины обеспечения изготовлены в республике.