ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Безопасность
Лукашенко отметил, что "Орешник" наполовину произведен в Белоруссии
19 декабря 2025 / 16:45
© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, рассказал, что российский ракетный комплекс "Орешник" наполовину произведен в республике.
"Владимир Владимирович Путин мне сказал: "Ты хоть знаешь, что "Орешник" - большая половина белорусского производства?" А я говорю: "Да Господь с тобой, первый раз слышу", - сказал белорусский лидер.
"Только ракета - сложное техническое сооружение - российская. Все остальное - белорусское", - отметил Лукашенко, добавив, что пусковая установка и машины обеспечения изготовлены в республике.