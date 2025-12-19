ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Политика
Путин: Запад воюет с Россией руками украинских националистов
19 декабря 2025 / 16:59
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Россия не воюет с Западом, а западные страны воюют с Россией руками украинских националистов. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".
"Не мы же с вами воюем, а вы воюете с нами руками украинских националистов", - отметил он.
"Совершенно очевидным является факт того, что объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом, как это делаете вы в отношении России", - указал глава государства.
РФ готова к прекращению конфликта на Украине при обеспечении ее безопасности на среднесрочную и длительную перспективу, подчеркнул он.