Путин: Запад воюет с Россией руками украинских националистов

Россия не воюет с Западом, а западные страны воюют с Россией руками украинских националистов. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Не мы же с вами воюем, а вы воюете с нами руками украинских националистов", - отметил он.

"Совершенно очевидным является факт того, что объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом, как это делаете вы в отношении России", - указал глава государства.

РФ готова к прекращению конфликта на Украине при обеспечении ее безопасности на среднесрочную и длительную перспективу, подчеркнул он.