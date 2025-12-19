Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов
19 декабря 2025 / 17:16
В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов
Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли закон о запрете вейпов в регионе с 1 сентября 2026 года. Об этом информировали в пресс-службе регионального парламента.

"Согласно проекту закона, внесенному губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, на территории региона не допускается розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, безникотиновой жидкости, бестабачной смеси для нагревания, электронными или иными приборами, в том числе электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака, а также их составными частями и элементами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за нарушение запрета должностным лицам грозит административный штраф от 40 до 50 тыс. рублей, юридическим лица - штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

"Соответствующие нормы вступают в силу с 1 сентября 2026 года", - указали в пресс-службе. 

