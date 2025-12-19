Донести до людей понимание счастья в рождении детей непросто, указал Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе "Итогов года" назвал непростым делом донести до людей понимание собственного счастья в материнстве и отцовстве.

"Такая оценка состояния души, отношения к детям и понимания своего собственного счастья в материнстве и отцовстве. Донести это до людей непростое дело, но это должны делать мы все", - отметил глава государства.

Рассуждая о важности семьи и рождения детей, он напомнил слова многодетной матери, прозвучавшие на недавней встрече с многодетными семьями.

"Вот там одна женщина, в семье которой уже девять или десять детей, она сказала очень хорошие слова, которые я запомнил. Она говорит: вот у нас, скажем, уже десять детей, но как только, появлялся новый ребенок, вот было уже пять, шесть человек, а как только появлялся новый ребенок, мы всегда сразу думали, как мы без тебя до сих пор жили", - указал Путин.