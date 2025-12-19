Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 декабря 2025 / 19:11
КОТИРОВКИ
USD
19/12
80.0301
EUR
19/12
94.2524
Новости часа
Путин отметил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов В "Эксмо" назвали самую популярную книгу уходящего года
Москва
19 декабря 2025 / 19:11
Котировки
USD
19/12
80.0301
0.0000
EUR
19/12
94.2524
0.0000
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Донести до людей понимание счастья в рождении детей непросто, указал Путин
19 декабря 2025 / 17:30
Донести до людей понимание счастья в рождении детей непросто, указал Путин
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в ходе "Итогов года" назвал непростым делом донести до людей понимание собственного счастья в материнстве и отцовстве.

"Такая оценка состояния души, отношения к детям и понимания своего собственного счастья в материнстве и отцовстве. Донести это до людей непростое дело, но это должны делать мы все", - отметил глава государства.

Рассуждая о важности семьи и рождения детей, он напомнил слова многодетной матери, прозвучавшие на недавней встрече с многодетными семьями.

"Вот там одна женщина, в семье которой уже девять или десять детей, она сказала очень хорошие слова, которые я запомнил. Она говорит: вот у нас, скажем, уже десять детей, но как только, появлялся новый ребенок, вот было уже пять, шесть человек, а как только появлялся новый ребенок, мы всегда сразу думали, как мы без тебя до сих пор жили", - указал Путин.

ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:59
Путин отметил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов
17:43
В "Эксмо" назвали самую популярную книгу уходящего года
17:30
Донести до людей понимание счастья в рождении детей непросто, указал Путин
17:16
В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов
16:59
Путин: Запад воюет с Россией руками украинских националистов
16:45
Лукашенко отметил, что "Орешник" наполовину произведен в Белоруссии
16:30
Путин пошутил, что комета 3I/ATLAS является российским секретным оружием
16:15
Российские ВС освободили за неделю четыре населенных пункта
15:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян
15:45
Президент обозначил поддержку семей с детьми приоритетом госполитики РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения