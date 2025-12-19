Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 декабря 2025 / 12:20
19 декабря 2025 / 11:24
19 декабря 2025 / 11:21
Общество
Общество
В "Эксмо" назвали самую популярную книгу уходящего года
19 декабря 2025 / 17:43
В "Эксмо" назвали самую популярную книгу уходящего года
© Арина Антонова/ ТАСС

Тираж книги японского писателя Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут" за 2025 год составил 450 тыс. экземпляров, а общий превысил 820 тыс. экземпляров, став самым популярным произведением уходящего года. Об этом рассказал гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев в беседе с ТАСС.

"Книга оказалась очень популярной среди наших читателей. Ее продажи в 2025 году выросли в три раза по сравнению с годом ранее", - отметил он.

По словам собеседника агентства, второе место заняла книга "Кафе на краю земли" Джона Стрелеки с 170 тыс. экземпляров. Третья позиция досталась Джорджу Клейсону с работой о саморазвитии "Самый богатый человек в Вавилоне". Ее совокупный тираж составил 149 тыс. экземпляров. Вместе с тем который год в топ попадает "К себе нежно" Ольги Примаченко - 124 тыс. экземпляров. Замыкает пятерку "Психология влияния" Роберта Чалдини - 83 тыс. экземпляров.

При этом заметный рост отмечается в таких нишах как психология, медицина и здоровье, искусство и домоводство. 

