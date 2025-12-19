Путин отметил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов

Российский закон об иностранных агентах требует от политических деятелей информировать об источниках финансирования, он не предусматривает репрессий и уголовного преследования. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на "Итогах года", отвечая на вопрос журналиста BBC.

По его словам, закон об иноагентах не является российским изобретением. В других странах для политиков с зарубежным финансированием предусмотрены очень строгие наказания, вплоть до уголовного преследования, отметил глава государства.

"У нас нет ничего подобного. Наш закон требует только одно - если вы занимаетесь политической деятельностью, заявить об источниках финансирования", - указал он.

"Этот закон был принят в целом ряде государств Запада, в США еще в 30-е годы прошлого века. И эти все законы, в том числе и закон США, являются гораздо более жесткими. Там предусмотрено уголовное наказание - вплоть до лишения свободы - за деятельность в политической сфере при финансировании из-за рубежа", - подчеркнул российский лидер.