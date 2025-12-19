Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшую неделю 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 9 управляемых авиабомб и 1 689 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета "Гром-2", 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1 689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 867 беспилотников, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 606 танков и других боевых бронемашин, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 021 орудие полевой артиллерии и миномет, 49 447 единиц специальной военной автомобильной техники.