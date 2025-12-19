Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 декабря 2025 / 20:42
КОТИРОВКИ
USD
19/12
80.0301
EUR
19/12
94.2524
Новости часа
Путин отметил, что в настоящее время влюблен Трамп допускает вероятность войны с Венесуэлой
Москва
19 декабря 2025 / 20:42
Котировки
USD
19/12
80.0301
0.0000
EUR
19/12
94.2524
0.0000
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
Путин опроверг распределение выпускников медвузов в конкретный город
19 декабря 2025 / 18:30
Путин опроверг распределение выпускников медвузов в конкретный город
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" опроверг обязательное распределение выпускников медицинских вузов для работы в конкретный город.

"Что касается студентов-медиков, то здесь речь идет об обязательном направлении в какой-то конкретный город или местность? Нет, речь идет только о том, что человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности, то есть в медучреждении, в котором действуют правила ОМС, просто отработать по специальности. Не важно где", - пояснил он. 

ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:59
Путин отметил, что в настоящее время влюблен
18:45
Трамп допускает вероятность войны с Венесуэлой
18:30
Путин опроверг распределение выпускников медвузов в конкретный город
18:15
МО РФ заявило о перехвате украинских ракет "Нептун"
17:59
Путин отметил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов
17:43
В "Эксмо" назвали самую популярную книгу уходящего года
17:30
Донести до людей понимание счастья в рождении детей непросто, указал Путин
17:16
В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов
16:59
Путин: Запад воюет с Россией руками украинских националистов
16:45
Лукашенко отметил, что "Орешник" наполовину произведен в Белоруссии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения