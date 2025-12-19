ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Общество
Путин опроверг распределение выпускников медвузов в конкретный город
19 декабря 2025 / 18:30
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" опроверг обязательное распределение выпускников медицинских вузов для работы в конкретный город.
"Что касается студентов-медиков, то здесь речь идет об обязательном направлении в какой-то конкретный город или местность? Нет, речь идет только о том, что человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности, то есть в медучреждении, в котором действуют правила ОМС, просто отработать по специальности. Не важно где", - пояснил он.