Путин опроверг распределение выпускников медвузов в конкретный город

Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" опроверг обязательное распределение выпускников медицинских вузов для работы в конкретный город.

"Что касается студентов-медиков, то здесь речь идет об обязательном направлении в какой-то конкретный город или местность? Нет, речь идет только о том, что человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности, то есть в медучреждении, в котором действуют правила ОМС, просто отработать по специальности. Не важно где", - пояснил он.