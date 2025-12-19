Трамп допускает вероятность войны с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не исключает вероятность начала войны с Венесуэлой.

"Нет, я не исключаю этого", - ответил он на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Трамп не стал уточнять, могут ли непосредственно спровоцировать войну удары США по венесуэльским судам. По его словам, Соединенные Штаты планируют осуществлять новые захваты танкеров. "Если они будут достаточно глупы, чтобы это продолжать, то танкеры отправятся в один из наших портов", - указал американский лидер, говоря о сроках возможных захватов.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По информации газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции на территории Венесуэлы.

За последние месяцы ВС США уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали порядка 100 человек. После одной из таких атак президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в ходе американской операции погиб рыбак из его страны.