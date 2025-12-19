Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 декабря 2025 / 20:42
КОТИРОВКИ
USD
19/12
80.0301
EUR
19/12
94.2524
Новости часа
Путин отметил, что в настоящее время влюблен Трамп допускает вероятность войны с Венесуэлой
Москва
19 декабря 2025 / 20:42
Котировки
USD
19/12
80.0301
0.0000
EUR
19/12
94.2524
0.0000
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Трамп допускает вероятность войны с Венесуэлой
19 декабря 2025 / 18:45
Трамп допускает вероятность войны с Венесуэлой
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не исключает вероятность начала войны с Венесуэлой.

"Нет, я не исключаю этого", - ответил он на соответствующий вопрос.

Вместе с тем Трамп не стал уточнять, могут ли непосредственно спровоцировать войну удары США по венесуэльским судам. По его словам, Соединенные Штаты планируют осуществлять новые захваты танкеров. "Если они будут достаточно глупы, чтобы это продолжать, то танкеры отправятся в один из наших портов", - указал американский лидер, говоря о сроках возможных захватов.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По информации газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции на территории Венесуэлы.

За последние месяцы ВС США уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали порядка 100 человек. После одной из таких атак президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в ходе американской операции погиб рыбак из его страны.

ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:59
Путин отметил, что в настоящее время влюблен
18:45
Трамп допускает вероятность войны с Венесуэлой
18:30
Путин опроверг распределение выпускников медвузов в конкретный город
18:15
МО РФ заявило о перехвате украинских ракет "Нептун"
17:59
Путин отметил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов
17:43
В "Эксмо" назвали самую популярную книгу уходящего года
17:30
Донести до людей понимание счастья в рождении детей непросто, указал Путин
17:16
В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов
16:59
Путин: Запад воюет с Россией руками украинских националистов
16:45
Лукашенко отметил, что "Орешник" наполовину произведен в Белоруссии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения