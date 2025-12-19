Путин отметил, что в настоящее время влюблен

ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос на "Итогах года", признался, что в настоящее время влюблен.
"Вы сегодня сказали, что считаете, что любовь с первого взгляда существует, - отметила одна из журналисток, обращаясь к главе государства. - Владимир Владимирович, а вы влюблены?"
"Да", - твердо ответил Путин.