Орбан: Венгрия сэкономила свыше €1 млрд, отказавшись от кредита Киеву

Венгрии удалось сэкономить более €1 млрд, отказавшись участвовать в предоставлении Европейским союзом беспроцентного кредита Украине в ближайшие два года. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, подводя итоги саммита сообщества в Брюсселе.

Лидерам стран Европы не удалось согласовать экспроприацию замороженных активов РФ в целях оказания помощи Украине и вместо этого решили взять на финансовом рынке общий заем, чтобы предоставить Киеву в 2026-2027 годах кредит на сумму €90 млрд. Венгрия, Словакия и Чехия заявили, что намерены воздержаться от участия в данной инициативе.

"Приняв такое решение, мы избавили наших детей и внуков от бремени этого огромного кредита в размере 90 млрд евро. Доля Венгрии в военном займе составила бы более 1 млрд евро. Мы смогли защитить от этого венгерские семьи", - указал глава правительства в соцсети Х.

Странам Евросоюза предстоит выделить средства на обеспечение общего займа в соответствии с размерами их ВВП.

Вместе с тем Орбан отметил, что, несмотря на провал попыток экспроприировать российские активы, саммит подтвердил нацеленность большинства стран ЕС на продолжение вооруженного конфликта на Украине. "Плохая новость состоит в том, что в Брюсселе явно продолжаются военные приготовления", - сказал он, охарактеризовав европейскую схему финансирования Киева как "военный кредит".

Политик подчеркнул, что его кабмин выступает за мир в Европе и не допустит, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков использовались для оказания военной помощи Киеву.