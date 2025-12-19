Президент РФ заявил, что уверен в своих друзьях

Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что уверен в своих друзьях, которые ведут себя очень достойно.

"Я могу все-таки с уверенностью сказать, что люди, которых я считаю своими друзьями, а такие есть, ведут себя очень сдержанно и достойно, и мне за них не стыдно", - сказал он, отвечая на вопрос о настоящей дружбе.

По словам российского лидера, понятие "настоящая дружба" - непростое. "Надо понять что такое настоящая дружба. Понятийный аппарат должен быть отработан. Ну так на первый взгляд - настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие. Признать, что когда человек находится в моем положении, это большое искушение для тех, кто со мной контактирует, так или иначе к этому прикоснутся", - отметил он.