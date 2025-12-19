ВТБ: 47% россиян хотели бы отказаться от приготовления блюд к новогоднему столу

В числе дел, от которых жители России хотели бы отказаться перед Новым годом, лидирует приготовление праздничных блюд, поиск нового наряда и покупка подарков. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного банком ВТБ среди 1,5 тыс. граждан, передает ТАСС.

"Среди дел, от которых россияне хотели бы отказаться перед Новым годом, на первом месте оказалось приготовление блюд для новогоднего стола (47%), покупка нового наряда (44%), покупка дорогих подарков (41%) и генеральная уборка (33%)", - указали в пресс-службе банка.

Кроме того, сограждане рассказали, какие занятия отнимают у них больше всего времени перед праздниками. Так, каждый третий респондент дольше всего из списка предновогодних дел ищет подарки и занимается подготовкой праздничного стола. Каждый пятый назвал генеральную уборку и украшение дома, а 18% больше всего времени тратят на завершение рабочих задач. Еще 20% опрошенных заявили, что их не касается предпраздничная суета, а примерно каждый десятый использует это время для встреч с друзьями, походов в кино и на рождественские ярмарки.

Отмечается, что свободное время перед Новым годом участники исследования хотели бы потратить на восстановление сил (23%), общение с близкими (20%) и сон (19%).