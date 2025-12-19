Президент России Владимир Путин заявил, что власть на Украине должна стать легитимной, для этого необходимо провести выборы.

"Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно", - подчеркнул российский лидер на "Итогах года".

Кроме того, Путин указал на тот факт, что в России проживают от 5 до 10 млн украинцев, имеющих право голоса. Россия, по его словам, вправе потребовать от организаторов выборов на Украине, чтобы эти людям также обеспечили возможность реализации своего избирательного права на территории РФ.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Путин ранее обращал внимание, что Украина сегодня умалчивает о решении собственного конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. По его мнению, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил о готовности к проведению президентских выборов на Украине, указав, что для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать.