19 декабря 2025 / 22:14
Число обращений к президенту РФ в 2025 году стало вторым после рекорда 2015 года Цена платины на NYMEX обновила 17-летний максимум
19 декабря 2025 / 12:20
19 декабря 2025 / 11:24
19 декабря 2025 / 11:21
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 81%
19 декабря 2025 / 20:15
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос за неделю на 0,9 п.п. и составляет 81,4%. Исследование проводилось в период с 8 по 14 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,4% опрошенных (плюс 0,9 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства увеличился на 1,4 п.п. и составляет 77,9%", - свидетельствуют данные соцслужбы.

Отмечается, что деятельность правительства РФ одобряют 48,3% респондентов (плюс 2 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50,4% участников опроса (плюс 2,5 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,2% сограждан (плюс 1,3 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,8%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 20,9%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,7%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 36%, КПРФ - 9,1%, ЛДПР - 10,2%, "Справедливой России - За правду" - 5,4%, "Новых людей" - 8,2%.

