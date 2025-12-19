Цена платины на NYMEX обновила 17-летний максимум

Цена фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась выше $2 000 за тройскую унцию впервые с 15 июля 2008 года.

По состоянию на 19:53 мск, стоимость фьючерса на платину демонстрировала рост на 3,01% и торговалась на уровне $2 020 за тройскую унцию. С начала 2025 года цена на драгметалл выросла более чем в два раза - на 115,39%, с начала текущего месяца - на 16,46%.

Вместе с тем стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на отметке в $1 789 за тройскую унцию (+0,8%), свидетельствуют данные площадки.