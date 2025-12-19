Число обращений к президенту РФ в 2025 году стало вторым после рекорда 2015 года

Штаб Народного фронта на момент окончания "Итогов года с Владимиром Путиным" принял около 3 млн 50 тыс. обращений граждан к президенту. Обращения продолжали поступать до непосредственного завершения общения главы государства с россиянами и представителями СМИ, а их общее число побило результат по меньшей мере последних пяти лет и приблизилось к абсолютному рекорду 2015 года, уступив всего 200 тыс.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, работал в круглосуточном режиме на протяжении 16 дней с 15:00 4 декабря. К моменту завершения прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, в штаб поступило порядка 3 млн 50 тыс. обращений в различных форматах.

В 2024 году их общее число составило чуть более 2,5 млн, в 2023 году удалось преодолеть отметку в 2,8 млн, а в 2021 количество обращений лишь немного не дотянуло до 2,3 млн. Вместе с тем абсолютным рекордом остается результат 2015 года, когда свои обращения Путину направили свыше 3 млн 250 тыс. сограждан.