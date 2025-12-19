Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
19 декабря 2025 / 12:20
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
19 декабря 2025 / 11:24
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
19 декабря 2025 / 11:21
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Число обращений к президенту РФ в 2025 году стало вторым после рекорда 2015 года
19 декабря 2025 / 20:45
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Штаб Народного фронта на момент окончания "Итогов года с Владимиром Путиным" принял около 3 млн 50 тыс. обращений граждан к президенту. Обращения продолжали поступать до непосредственного завершения общения главы государства с россиянами и представителями СМИ, а их общее число побило результат по меньшей мере последних пяти лет и приблизилось к абсолютному рекорду 2015 года, уступив всего 200 тыс.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, работал в круглосуточном режиме на протяжении 16 дней с 15:00 4 декабря. К моменту завершения прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, в штаб поступило порядка 3 млн 50 тыс. обращений в различных форматах.

В 2024 году их общее число составило чуть более 2,5 млн, в 2023 году удалось преодолеть отметку в 2,8 млн, а в 2021 количество обращений лишь немного не дотянуло до 2,3 млн. Вместе с тем абсолютным рекордом остается результат 2015 года, когда свои обращения Путину направили свыше 3 млн 250 тыс. сограждан. 

ЕС не отказался от идеи экспроприации российских активов. Мнение
Политолог Макаренко: в следующем году украинский конфликт будет продолжаться
Год президентства: Трамп успешен лишь на половину
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
20:45
Число обращений к президенту РФ в 2025 году стало вторым после рекорда 2015 года
20:30
Цена платины на NYMEX обновила 17-летний максимум
20:15
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 81%
19:59
Путин акцентировал, что власть на Украине должна стать легитимной
19:43
ВТБ: 47% россиян хотели бы отказаться от приготовления блюд к новогоднему столу
19:30
Президент РФ заявил, что уверен в своих друзьях
19:17
Орбан: Венгрия сэкономила свыше €1 млрд, отказавшись от кредита Киеву
18:59
Путин отметил, что в настоящее время влюблен
18:45
Трамп допускает вероятность войны с Венесуэлой
18:30
Путин опроверг распределение выпускников медвузов в конкретный город
