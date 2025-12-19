Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 декабря 2025 / 12:20
19 декабря 2025 / 11:24
19 декабря 2025 / 11:21
Политика
В ЛДПР предложили признать многодетных матерей "Ветеранами труда"
19 декабря 2025 / 20:59
В ЛДПР предложили признать многодетных матерей "Ветеранами труда"
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ЛДПР подготовит проект закона о присвоении почетного звания "Ветеран труда" женщинам, воспитавшим трех и более детей. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" подтвердил нацеленность на максимальную поддержку многодетных семей и признание материнского труда, приравняв звание "Мать-героиня" к почетному званию "Герой труда".

"ЛДПР поддерживает посыл президента России и готовит проект закона о присвоении почетного звания "Ветеран труда" воспитавшим трех и более детей до 18 лет, чтобы распространить подобные меры на всю страну", - указал парламентарий.

Кроме того, он отметил, что партия подготовит пакет инициатив по итогам прямой линии с президентом РФ "с уклоном на социальную сферу, а также поддержку материнства и доступности жилья".

