ЛДПР подготовит проект закона о присвоении почетного звания "Ветеран труда" женщинам, воспитавшим трех и более детей. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" подтвердил нацеленность на максимальную поддержку многодетных семей и признание материнского труда, приравняв звание "Мать-героиня" к почетному званию "Герой труда".

"ЛДПР поддерживает посыл президента России и готовит проект закона о присвоении почетного звания "Ветеран труда" воспитавшим трех и более детей до 18 лет, чтобы распространить подобные меры на всю страну", - указал парламентарий.

Кроме того, он отметил, что партия подготовит пакет инициатив по итогам прямой линии с президентом РФ "с уклоном на социальную сферу, а также поддержку материнства и доступности жилья".