ЦИК готов обеспечить голосование украинцев в России в случае выборов на Украине

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о готовности в случае проведения на Украине легитимных выборов обеспечить возможность голосования украинцев, проживающих в России.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" отметил, что РФ готова подумать над тем, чтобы воздержаться от ударов вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Он также обратил внимание, что 5-10 млн украинских граждан, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае проведения таких выборов.

"Если выборы на Украине будут иметь легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне", - заверила Памфилова.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, но в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания действия военного положения.