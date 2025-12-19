Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 декабря 2025 / 12:20
19 декабря 2025 / 11:24
19 декабря 2025 / 11:21
ЦИК готов обеспечить голосование украинцев в России в случае выборов на Украине
19 декабря 2025 / 21:17
© Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о готовности в случае проведения на Украине легитимных выборов обеспечить возможность голосования украинцев, проживающих в России.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" отметил, что РФ готова подумать над тем, чтобы воздержаться от ударов вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Он также обратил внимание, что 5-10 млн украинских граждан, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае проведения таких выборов.

"Если выборы на Украине будут иметь легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне", - заверила Памфилова.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, но в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания действия военного положения.

